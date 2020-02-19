Сборная России по биатлону осталась без медалей в индивидуальной гонке, а Даниил Квят показал пятое время в первый день тестовых заездов. Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Фуркад выиграл индивидуальную гонку, Логинов без медали

Французский биатлонист Мартен Фуркад завоевал золото в индивидуальной гонке на чемпионате мира. Второе место занял норвежец Йоханнес Бё, третье — австриец Доминик Ландертингер. Лучшим из россиян стал Никита Поршнев, финишировавший 11-м. Евгений Гараничев занял 14-е место, Александр Логинов — 15-е.

Логинова освистали трибуны

На старте гонке Логинова освистали болельщики, находящиеся на трибунах. Спортсмен подвергается резкой критике за допинговое прошлое: ранее он отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритропоэтина. Несмотря на то, что россиянин и так был наказан отстранением от спорта, иностранцы по-прежнему считают, что он не должен соревноваться.

Квят показал пятое время в первый день тестов

В Барселоне завершился первый день официальных тестов Формулы-1. Пилот «Альфа Таури» россиянин Даниил Квят показал пятое время. Лучшим стал шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес». Второй результат у его напарника по команде Валттери Боттаса. Замкнул тройку лидеров Серхио Перес из «Рейсинг Пойнт».

Лыжный масс-старт на «Ски Туре» перенесен в Норвегию

Масс-старт в рамках лыжной многодневки «Ски Тур» перенесен в Мерокер. Изначально старт гонки должен был быть дан в Швеции, финиш — в Норвегии. Однако из-за погодных условий спортсмены будут стартовать в Мерокере, добегут до озера Фьорген и вернутся обратно. Дистанция сократится с 38 км до 34.

Французский футболист укусил соперника за пенис и был дисквалифцирован

Французский футболист, выступающий в любительской лиге, получил пятилетнюю дисквалификацию за то, что укусил своего соперника за пенис. Инцидент произошел после окончания матча, спортсмены повздорили на парковке. Пострадавший футболист был вынужден обратиться за помощью к врачу, ему наложили десять швов.