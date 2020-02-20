В Великом Новгороде продолжается финал Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 20 февраля, состоится короткая программа у юношей и девушек.

Юноши выйдут на лёд в 14:00 по московскому времени, в число участников вошли Артем Ковалев, Марк Кондратюк, Андрей Кутовой, Георгий Куница и Всеволод Князев. С полным списком фигуристов можно ознакомиться на официальном сайте ФФККР.

В 19:30 мск стартует короткая программа девушек. В числе прочих выступят две воспитанницы Этери Тутберидзе — Аделия Петросян и Софья Акатьева. Также на льду появятся Елизавета Берестовская, Софья Самоделкина и Софья Мороз.