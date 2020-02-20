Итальянская «Аталанта» одержала разгромную победу над испанской «Валенсией» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 4:1.

Первый гол оказался в воротах «Валенсии» на 16-й минуте: с передачи Алехандро Гомеса отличился Ханс Хатебур. До свистка на перерыв хозяевам удалось удвоить преимущество, автором забитого мяча стал Йосип Иличич, которому ассистировал Марио Пашалич.

Во втором игровом отрезке Ремо Фройлер довел счет до разгромного, затем Хатебур оформил дубль, в эпизоде вновь поучаствовал Пашалич.

Единственный мяч в составе «Валенсии» забил российский полузащитник Денис Черышев, однако это не помогло испанскому клубу отыграться.

Ответная встреча состоится 10 марта в Валенсии на стадионе «Месталья».