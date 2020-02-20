Английский «Тоттенхэм Хотспур» потерпел поражение от немецкого «РБ Лейпциг» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра проходила в Лондоне и завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Автором единственного забитого гола стал нападающий «Лейпцига» Тимо Вернер, реализовавший одиннадцатиметровый на 58-й минуте встречи.

Ответный матч будет проходить в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» 10 марта, стартовый свисток прозвучит в 23:00.

Напомним, на групповом этапе «Лейпциг» обыграл португальскую «Бенфику», а также одержал две победы над петербургским «Зенитом». «Тоттенхэм» два раза оказался сильнее сербской «Црвены Звезды» и взял три очка в матче с «Олимпиакосом».