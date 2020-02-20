Баскетбольный клуб «Зенит» примет берлинскую «Альбу» в матче регулярного чемпионата Евролиги. Игра будет проходить на стадионе «Сибур Арена» в Санкт-Петербурге сегодня, 20 февраля, и начнется в 20:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Для петербуржцев сегодняшняя встреча станет первой под руководством нового главного тренера Хавьера Паскуаля, который сменил Джоана Плазу. Плаза был отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов команды в текущем сезоне.

На данный момент «Зенит» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Евролиги, имея в активе 14 очков после 24 матчей. Столько же у идущей последней мюнхенской «Баварии». «Альба» располагается на 16-й позиции с 16 очками.