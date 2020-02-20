Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Он занял второе место, победу одержал француз Мартен Фуркад.

«Я очень обрадовался и воспрял духом, когда узнал, что Мартен подарил мне шанс, промазав последним. Таким образом я сразу стал лидером, нужно было только пройти последний огневой!» — заявил Йоханнес, слова которого приводит Biathlon.com.ua.

Норвежец признался, что на самом деле всё оказалось не так просто, как он ожидал. На последней стрельбе ему один раз повезло, прошел большой габарит, но последний выстрел оказался неточным. Бё подчеркнул, что считает результат справедливым, а серебряную медаль — заслуженной.

Напомним, бронза досталась австрийцу Доминику Ландертингеру. Сборная России оказалась за пределами топ-10.