Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозеров опроверг информацию о травме Александра Логинова.

Накануне сообщалось, что российский биатлонист испытывал проблемы с коленом во время индивидуальной гонки. Это помешало ему на стрельбе из положения стоя, вследствие чего Логинов занял лишь 15-е место.

«Нет, я вчера как раз застал их разговор с Касперовичем. Он сказал, что у него все в порядке со здоровьем», – заявил Белозеров, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, сегодня, 20 февраля, в рамках чемпионата мира в Антхольце состоится сингл-микст, однако Логинов не будет принимать в нем участие. Он получил день отдыха на восстановление перед мужской эстафетой и масс-стартом.