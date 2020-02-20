Сборная России по баскетболу встретится с Италией в рамках четвертого квалификационного раунда Евробаскета-2021. Игра будет проходить в Неаполе на стадионе «Пала Барбуто» сегодня, 20 февраля, команды выйдут на паркет в 22:30 по московскому времени.

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Обе команды начали отбор в финальную часть турнира с четвертого раунда, пропустив первые три круга. Команды встречаются в первом туре, в одной группе с Россией и Италией играют национальные сборные Эстонии и Северной Македонии.

Накануне тренерский штаб российской команды во главе с Сергеем Базаревичем огласил состав на игру.