Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев установил клубный рекорд, забив самый быстрый гол после выхода на замену. В матче 1/8 финала Лиги чемпионов россиянин отличился спустя две минуты после выхода на поле.

Черышеву удалось побить рекорд Роберто Сольдадо, который держался с 2010 года. Тогда Сольдадо отправил мяч в сетку ворот «Бурсаспора», проведя на поле четыре минуты.

Россиянин стал автором единственного мяча в составе «Валенсии», но не смог помочь команде избежать поражения. Игра завершилась разгромной победой «Аталанты» со счетом 4:1. Матч состоялся в Милане на стадионе «Сан-Сиро», ответная игра пройдет в Испании 10 марта.

Напомним, в составе победителей по голу забили Йосип Иличич и Ремо Фройлер, дубль оформил Ханс Хатебур.