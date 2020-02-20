Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев объяснил, почему Кристина Резцова не попадает в состав команды на гонки чемпионата мира в Антхольце.

Специалист сообщил, что на спринтерскую гонку ставили тех спортсменок, которые могли претендовать на попадание в масс-старт. Индивидуальная гонка была бы слишком тяжелой для Резцовой, так как дистанция очень длинная, добавил Хованцев.

«Ходом Кристина на последней тренировке проиграла порядка 25 секунд на коротком круге. Тренеры знают лучше спортсменов, кого и куда ставить», – сказал Хованцев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, ранее мать Кристины Резцовой трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова заявила, что будет разговаривать с дочерью о смене спортивного гражданства.