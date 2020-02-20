Бельгийский «Брюгге» на своей арене примет английский «Манчестер Юнайтед» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра будет проходить на стадионе «Ян Брейдель» сегодня, 10 февраля, стартовый свисток прозвучит в 20:55. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Обслуживать встречу будет белорусская бригада арбитров во главе с Алексеем Кульбаковым. В роли его ассистентов выступят Дмитрий Жук и Олег Маслянко, резервным судьей назначен Денис Щербаков.

Ответная встреча состоится через неделю, 27 февраля, и начнется в 23:00 по московскому времени. Она будет проходить на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.