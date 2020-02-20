Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, оценил выступление спортсмена в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце (Италия). Логинов занял 15-е место.

По мнению Касперовича, гонку можно назвать гонкой неиспользованных возможностей. Тренер подчеркнул, что ничего не предвещало неудачи на заключительном огневом рубеже.

Касперович предположил, что Логинов не справился с нервами, так как функциональное состояние позволяло ему претендовать не только на попадание в медали, но и на победу.

«Жаль, что не получилось. Сейчас он очень сильно расстроен, ему надо остыть, успокоиться», – сказал Касперович, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, Логинов не примет участие в сингл-миксте, он восстанавливается перед эстафетой и масс-стартом.