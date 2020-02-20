Греческий «Олимпиакос» на своей арене примет лондонский «Арсенал» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Игра будет проходить на стадионе «Георгиос Караискакис» сегодня, 20 февраля, стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Встречу будет обслуживать немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. В роли его ассистентов выступят Торстен Шинфер и Марко Ахмюллер. Резервным судьей назначен Харм Осмерс.

Ответная встреча состоится через неделю, 27 февраля. Она будет проходить в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и начнется в 23:00 мск.