Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в очередной раз раскритиковал тренерский штаб сборной России по биатлону.

По мнению специалиста, на чемпионате мира в Антхольце все делегации находятся в гуще событий, и только российская — по отдельности. Он подчеркнул, что команда обособилась, к ней никто не может подойти и дать совет.

«Мы, наверное, что-то знаем. Мы же не проигрывали», — заявил Тихонов, слова которого приводит «Матч ТВ». Он добавил, что находится в хороших отношениях со спортсменами, но не общается с тренерским штабом.

«Смотришь их интервью, анализируешь. Торговля майонезом! Начиная с Драчева, Хованцева, Белозерова… Не по делу выступают», – сказал Тихонов.

Напомним, на чемпионате мира в Антхольце сборная России завоевала две медали — золото и бронзу, обе выиграл Александр Логинов.