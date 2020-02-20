Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал победу в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце. Допустив один промах, он опередил норвежца Йоханнеса Бё в борьбе за золотую медаль.

«Вы могли заметить, что на последней стрельбе я был опустошён — мне не хватило внутренних сил на последний выстрел. Промах был не из-за технической ошибки, просто не хватило сил, чтобы удержать внимание на мишени», — заявил Фуркад, слова которого приводит Biathlon.com.ua.

Француз подчеркнул, что старался работать чисто, поэтому не торопился на стрельбе. Он признался, что его впечатляет быстрая работа на рубежах, однако скорострельность — это лишь часть пути к победе. Фуркад добавил, что злился на себя после ошибки на последнем выстреле, так как дал Йоханнесу Бё возможность сражаться за победу.

Напомним, сборная России в индивидуальной гонке оказалась за пределами топ-10, лучший результат показал Никита Поршнев (11 место).