Норвежский биатлонист Йоханнес Дале признался, что был огорчен победой россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце.

«Мы были недовольны его победой, я признаю это. Мы не хотели, чтобы это случилось. Но если его допустили по правилам, то нам остаётся лишь принять это», — заявил норвежец, слова которого приводит Dagbladet.

Дале подчеркнул, что результат Логинова его не удивил, так как россиянин хорошо выступал в этом году.

Напомним, в активе Логинова две медали чемпионата мира: золото в спринте и бронза в гонке преследования. Накануне во время индивидуальной гонки трибуны освистали россиянина. По мнению Дале, он должен принять это как последствие своих действий.

Напомним, Логинов вернулся в спорт, отбыв двухлетнюю дисквалификацию за употребление эритопоэтина.