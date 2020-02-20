Норвежский лыжник Пол Голберг признался, что эмоционально реагирует на неудачные выступления.

Спортсмен подчеркнул, что не скрывает свой взрывной темперамент, как это делают многие люди.

«Когда мы в отеле, ситуация может накалиться. Несколько лет назад после плохих гонок я разбил телефон и лампу. Но это уже в прошлом», — заявил Голберг, слова которого приводит NRK.

Норвежец объяснил, что ситуация произошла несколько лет назад, когда он выиграл квалификацию спринта в Куусамо, затем лидировал в четвертьфинале, но в итоге выступил плохо. Он добавил, что провалил не только ту гонку, но и весь сезон. На эмоциях Голберг разбил телефон рукой, но не гордится этим. По словам спортсмена, он начал контролировать свои эмоции после рождения ребенка.

Напомним, на данный момент Голберг возглавляет общий зачет многодневки «Ски Тур».