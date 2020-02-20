Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев считает, что команде по силам выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов, несмотря на поражение от «Аталанты» в первом матче 1/8 финала.

«Когда будем проводить ответный матч на своем поле, мы должны будем наброситься на них как львы. Надо верить в себя и продолжать верить в победу», — заявил Черышев, слова которого приводит официальный сайт УЕФА.

Напомним, «Валенсия» разгромного проиграла «Аталанте» со счетом 1:4, матч состоялся в Милане на стадионе «Сан-Сиро». Черышев стал автором единственного гола в составе проигравшей команды. Россиянин установил новый рекорд клуба, забив мяч спустя две минуты после выхода на замену.

Ответная встреча состоится 10 марта в Испании.