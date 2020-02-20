Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев раскритиковал IBU за отсутствие реакции на высказывание шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона в адрес россиянина Александра Логинова. швед заявил, что победа Логинова в спринте на чемпионате мира стала позором для спорта.

По мнению Васильева, соперники позволяют себе подобные высказывания, так как чувствуют себя безнаказанными, а IBU не предпринимает никаких действий. Он подчеркнул, что постоянная травля российских спортсменов может повлечь за собой неприятные последствия.

«На протяжении нескольких лет на весь мир травит Логинова, хотя он чист перед законом. И никому до этого нет дела. Но если они такие борцы за чистый спорт, почему молчат про Терезу Йохауг?» — заявил Васильев, слова которого приводит RT.

Напомним, на чемпионате мира в Антхольце Логинов завоевал две награды: золото в спринте и бронзу в гонке преследования.