Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова не захотела отвечать на вопрос о своей соотечественнице Алене Косторной, которая обыграла её на этапе Гран-при во Франции.

В японском фильме «Королева Загитова: правда о карьере» напоминают, что Загитова проиграла с отставанием в 20 баллов.

«Нет, я не буду говорить. Это интервью про меня! Я не буду говорить о других. Пожалуйста, не просите. Это не поражение, я так не думаю. Вам кажется, что так, а я думаю иначе», — сказала Загитова в интервью японскому телевидению.

По мнению спортсменки, победой является уже то, что она продолжает кататься после Олимпиады.

Напомним, на данный момент Загитова не соревнуется, так как взяла паузу в карьере. Она намерена вернуться в следующем сезоне.