В Барселоне на автодроме «Каталунья» продолжается первая серия тестов Формулы-1. В 11:00 по московскому времени стартовал второй день заездов.

Сегодня в них не примет участие российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят, который вчера показал пятое время. На трассе появится его напарник по команде Пьер Гасли, также выступит Александер Албон из «Ред Булл». Макс Ферстаппен принимал участие во вчерашних заездах, он также пропустит сегодняшний день.

До обеда на автодром выйдут пилоты «Мерседес» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон, а также Шарль Леклер из «Феррари», Даниэль Риккьярдо из «Рено» и Кими Райкконен из «Альфа Ромео». Затем на трассе появятся Себастьян Феттель, Ландо Норрис, Серхио Перес и Эстебан Окон.

Напомним, накануне лучшее время показал шестикратный чемпион мира Хэмилтон, вторым стал его напарник Боттас.