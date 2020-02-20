Полузащитник Далер Кузяев вернулся к тренировкам в общей группе «Зенита».

Как сообщает «Спорт день за днем», футболист тренируется с командой, однако работает с небольшими ограничениями. До этого он занимался только по индивидуальной программе.

Полузащитник Олег Шатов продолжает восстанавливаться после травмы.

Напомним, на данный момент «Зенит» находится на сборе в Турции. Ранее подопечные Сергея Семака провели два контрольных матча и одержали две победы — над «Аланией» и «Кайратом». Встречи состоялись в один день, с «Кайратом» петербуржцы играли основным составом, в матче с «Аланией» приняли участие игроки «Зенита-2».

22 февраля «сине-бело-голубые» проведут еще два матча: утром команда встретится с минскими клубом «Ислочи», потом сыграет с «Динамо». Матчи также начнутся в 11:00 и 17:00 соответственно.