Норвежский биатлонист Йоханнес Бё поделился ожиданиями от одиночной смешанной эстафеты, в которой выступит вместе с Марте Ульсбю-Ройселанн.

«Думаю, это больше развлекательная гонка для участников и зрителей. Ты не так сильно устаёшь. Всё проходит так быстро. Сначала ты стреляешь, потом происходит смена», — заявил Бё, слова которого приводит TV2.

Йоханнес добавил, что один участник выступает, а второй в это время надеется, что партнер сможет попасть в цель. Многие считают, что могут завоевать медаль в этой гонке, отметил норвежец.

Напомним, сингл-микст на чемпионате мира в Антхольце состоится сегодня, 20 февраля, и начнется в 17:10 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна по ссылке. Сборную России будут представлять Лариса Куклина и Матвей Елисеев.