В финале Кубка России по фигурному катанию состоится произвольная программа юношей. Спортсмены выйдут на лед сегодня, 20 февраля, в 14:00 по московскому времени. Прямая трансляция соревнований будет доступна здесь.

По итогам короткой программы лидером идет представитель петербургской школы «Звездный лед» Евгений Семененко. Вторую строчку занимает Марк Кондратюк, третью — Артем Ковалев. Также в первую пятерку попали Андрей Кутовой и Георгий Куница, тренирующийся под руководством Этери Тутберидзе.

Накануне в Великом Новгороде завершились соревнования в танцах на льду, победителями стали Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов.