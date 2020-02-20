Тренер по фигурному катанию Ольга Григорьева объяснила, почему Елизавета Туктамышева упала с четверного тулупа на чемпионате России в Красноярске.

«Лиза поторопилась, нервничала, из-за этого укоротила заход. У каждого прыжка есть ритм и своя геометрия. Ускоришь ритм на начальной стадии – собьется весь дальнейший сценарий», — сказала Григорьева, слова которой приводит «Матч ТВ».

По мнению тренера, гениально исполнял четверные только Евгений Плющенко, он мог выехать из прыжка при любых условиях. Однако на соревнованиях фигуристы часто накручивают себя и торопятся, пытаясь сделать самый сложный элемент поскорее. Это и произошло с Туктамышевой, уверена Григорьева. Она не сомневается, что фигуристка доработает свой четверной прыжок и будет исполнять его блестяще.

Напомним, Туктамышева не отобралась на главные старты и завершила сезон после чемпионата России.