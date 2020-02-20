Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов оценил выступление женской сборной России на чемпионате мира в Антхольце. Отобраться в масс-старт смогла только одна представительница команды — Екатерина Юрлова-Перхт.

По мнению Тихонова, выступление россиянок можно назвать трагедией, так как они не попадают даже в топ-10.

«Лучшая по-прежнему Катя Юрлова. Все потому, что она готовится по индивидуальной программе, а те, кто работает под руководством тренерского штаба сборной во главе с Виталием Норицыным, выглядят совсем слабо», — заявил Тихонов, слова которого приводят «Известия».

Специалист считает, что россиянки не смогут зацепиться за бронзу в женской эстафете, которая состоится в субботу, 22 февраля.