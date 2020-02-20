Судебные приставы взыскали с футбольного клуба «Ростов» 154 миллиона рублей, сообщает «РБ Бизнес».

Как следует из документов Федеральной службы судебных приставов, исполнительный лист был выдан 20 февраля текущего года. Ранее суд постановил взыскать с клуба 154 миллиона в пользу бывшего спонсора, компании «Агрком».

В 2015-м году компания заключила спонсорский контракт с «Ростовом», который был рассчитан на пять лет. Однако после того, как команда вышла в Лигу чемпионов, на футболки игроков перестали наносить логотип спонсора, в результате чего контракт был расторгнут.

Напомним, на данный момент «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 34 очка после 19 туров. Подопечные Валерия Карпина уступают только «Краснодару» и петербургскому «Зениту».