Иван Черезов в гостях у "Калашников Концерна". Фото из инстаграм ivan_tcherezov

Иван Черезов в гостях у "Калашников Концерна". Фото из инстаграм ivan_tcherezov

Трехкратный чемпион мира Иван Черезов поделился ожиданиями от одиночной смешанной эстафеты, которая состоится в рамках чемпионата мира по биатлону сегодня, 20 февраля.

Черезов отметил, что сингл-микст — скоротечная гонка, в которой скорость имеет такую же большую роль, как и точность стрельбы. По мнению экс-спортсмена, борьба за медали получится интересной.

Сборную России будут представлять Лариса Куклина и Матвей Елисеев. Черезов считает, что они способны подняться на пьедестал почета.

«Очевидного фаворита нет, и если Елисеев и Куклина покажут свою лучшую скорострельность и точность, то мы вполне можем оказаться на подиуме. Я верю в ребят», — сказал Черезов, слова которого приводят «Известия».

Напомним, гонка начнется в 17:10 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.