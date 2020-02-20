Популярный швейцарский певец Бастиан Бейкер обратился к олимпийской чемпионке Алине Загитовой после совместного выступления на шоу Art on Ice в Цюрихе.

На своей странице в «Инстаграме» певец опубликовал несколько фотографий с выступления и признался, что для него стало большой честью исполнить песню для Загитовой. Он признался, что был счастлив узнать, что будет кататься вместе с Загитовой.

«За несколько секунд до начала шоу мои ноги дрожали, я так нервничал! Спасибо, что доверилась мне, ты очень классная юная леди как на льду, так и за его пределами», – написал Бейкер.

Напомним, на данный момент Загитова не соревнуется, она взяла паузу в карьере после финала Гран-при. Спортсменка планирует вернуться на лед в следующем сезоне, сейчас она сконцентрирована на выступлениях в ледовых шоу.