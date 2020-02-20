Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон поделился ожиданиями от одиночной смешанной эстафеты, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце. Он будет выступать вместе с олимпийской чемпионкой Ханной Эберг.

«Я бы сказал, что у нас прекрасные шансы на медаль. Это забавная гонка, очень быстрая, контактная. Уверен, что конкуренция будет высокой. Норвегия, Германия, Франция и Италия будут очень сильны», — заявил Самуэльссон, слова которого приводит Expressen.

Он добавил, что намерен обсудить с Эберг предстоящую гонку, так как шведская команда всегда поступает подобным образом перед эстафетой.

На чемпионате мира в 2019 году Эберг и Самуэльссон завоевали бронзовые медали в сингл-миксте. На текущем чемпионате мира они пока не имеют наград.