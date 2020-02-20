Бывший российский биатлонист Антон Шипулин поделился мнением по поводу допингового скандала с участием Евгения Устюгова.

В пробе Устюгова обнаружен анаболический стероид оксандролон, в результате чего он лишился олимпийской медали в эстафетной гонке. Также статус олимпийских чемпионов потеряли Дмитрий Малышко, Алексей Волков и Шипулин.

Шипулин заявил, что обвинения в адрес Устюгова основаны только на показаниях Григория Родченкова. Он подчеркнул, что стопроцентных оснований для обвинения россиянина в употреблении допинга нет, так как все пробы давали отрицательный результат.

«Вся эта история очень сильно мутная. Я на стороне Евгения. Он мне чуть ли не клялся, что ничего подобного не было. Все пробы чисты. Ни разу его не уличили в употреблении допинга», — заявил Шипулин, слова которого приводит «Комсомольская правда».