В Мерокере (Норвегия) стартовал женский масс-старт, который проходит в рамках лыжной многодневки «Ски Тур». Спортсменки отправились на дистанцию в 12:45 по московскому времени.

Им предстоит преодолеть дистанцию 34 километра. На старте они пройдут круг длиной 2,5 км, затем отправятся к озеру Фьорген. Добравшись до пункта питания, лыжницы отправятся обратно к стадиону, где снова пройдут 2,5-километровый круг.

По аналогичному маршруту сегодня побегут и мужчины. Изначально гонки должны были проходить в другом формате. Старт должен был быть дан в шведском Сторлиене, финиш — в Мерокере. Но из-за погодных условий и сильного ветра шведская часть гонки была отменена, а дистанция сократилась на четыре километра.