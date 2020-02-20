Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением по поводу ухода Евгении Медведевой из группы Этери Тутберидзе.
В интервью Елене Родиной Жулин отметил, что Медведева имела право на смену тренера, однако должна была поблагодарить Тутберидзе и подарить ей цветы.
Родина предложила своему собеседнику побыть в роли Медведевой, чтобы ответить на вопрос, почему фигуристка не пришла к тренеру с цветами.
«Я боялась, что она мне просто по башке ударит и проломит голову. Потому что она эмоциональный человек», — сказал Жулин от лица Медведевой.
Напомним, на Олимпийских играх в Пхенчхане Медведева завоевала две серебряные медали — в личном и командном турнирах. После этого она покинула группу Тутберидзе и начала работу под руководством Брайана Орсера.
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