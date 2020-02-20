Руководитель команды «Альфа Таури» Франц Тост выразил мнение, что российский пилот Даниил Квят слишком рано оказался в «Ред Булл».

«Квят и Гасли оказались в «Ред Булл» слишком рано. Это не было сделано специально», — заявил Тост, слова которого приводит GrandPX.news.

Специалист объяснил, что Квяту пришлось занять место Себастьяна Феттеля, перешедшего в «Феррари», а Гасли — Даниэля Риккьярдо, ушедшего в «Рено».

Напомним, карьера Квята в Формуле-1 началась в 2014-м году, россиянин выступал в составе «Торо Россо». Следующий сезон он начал уже в «Ред Булл», однако перед этапом Гран-при в Испании лишился своего места и был переведен обратно в «Торо Россо». Во время сезона-2017 россиянин был исключен из гоночной программы «Ред Булл», но перед стартом прошлого сезона вновь оказался во второй команде.