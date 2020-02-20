Александр Касперович, личный тренер российского биатлониста Александра Логинова, выразил мнение, что журналисты оказывают слишком большое давление на спортсмена во время чемпионата мира.

«Давление исходит не от французов или норвежцев, а от наших. Кто задает вопросы иностранным специалистам? Кто пишет об этом? Наши же разжигают этот момент», — заявил Касперович, слова которого приводит РИА «Новости».

Тренер подчеркнул, что видит отношения Логинова со спортсменами, они пожимают друг другу руки.

Напомним, на чемпионате мира в Антхольце Логинов завоевал золотую медаль в спринте и бронзовую — в гонке преследования. После победы зарубежные спортсмены обрушили на россиянина шквал критики, напомнив о его допинговом прошлом. Тарьей Бё заявил, что хотел бы убрать результат Логинова из итогового протокола.