Российская фигуристка Елизавета Туктамышева отреагировала на шутку одной из болельщиц в «Инстаграме».

Поклонница фигурного катания опубликовала скриншот статьи с заголовком «Туктамышеву заставили кататься на клочке льда ради развлечения публики». Девушка обратилась к фигуристке: «Моргни два раза, если тебя держат в заложниках».

Туктамышева сделала репост истории к себе на страницу и сопроводила его тремя смайликами.

Напомним, Туктамышева приняла участие в церемонии закрытия теннисного турнира SPb Ladies Trophy. Она выступила на небольшом катке, который был установлен на корте «Сибур Арены».

Фигуристка уже завершила нынешней сезон, по итогам чемпионата России она не смогла попасть в состав команды на главные старты. От участия в финале Кубка России Туктамышева отказалась, чтобы сосредоточиться на учебе и выступлении в ледовых шоу.