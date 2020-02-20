Российский голкипер хоккейного клуба «Флорида Пантерз» прокомментировал победу над «Анахаймом» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Матч проходил в Анахайме на стадионе «Хонда Центр» и завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.

«Важнейшая победа. Вся команда здорово играла на протяжении всех 60 минут. Мы вовремя забили, ребята не щадили себя в своей зоне. Это была уверенная и хорошая победа», — заявил Бобровский, слова которого приводит пресс-служба НХЛ.

Хоккеист подчеркнул, что команде необходимо продолжать работать друг для друга.

Напомним, Бобровский был признан первой звездой матча, он отразил 35 бросков по своим воротам из 36. В следующем матче «Флорида» на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Кингз», игра состоится в пятницу, 21 февраля.