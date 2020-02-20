Двукратная чемпионка мира по биатлону Ольга Зайцева поделилась ожиданиями от одиночной смешанной эстафеты в Антхольце.

По мнению Зайцевой, сборной Норвегии, за которую побегут Марте Ульсбю-Ройселанн и Йоханнес Бё, не удастся завоевать золотую медаль. Она объяснила, что на этом чемпионате мира норвежцы не очень справляются со стрельбой, поэтому, скорее всего, воспользуются дополнительными патронами.

Зайцева считает, что в тройку должны попасть итальянцы Доротея Вирер и Лукас Хофер, а также шведы Ханна Эберг и Себастьян Самуэльссон. Шансы сборной России Зайцева оценивать не стала.

Она отметила, что сингл-микст — это интересная дисциплина для зрителей, но очень сложная для спортсменов, так как требует хорошей скорости и чистой стрельбы.

Одиночная смешанная эстафета состоится сегодня, 20 февраля, и начнется в 17:10 мск. Прямая трансляция будет доступна по ссылке. За Россию побегут Матвей Елисеев и Лариса Куклина.