Нападающий «Леганеса» Мартин Брейтуэйт продолжит карьеру в «Барселоне». «Сине-гранатовые» официально объявили о приобретении футболиста.

Как гласит сообщение на сайте клуба, контракт с 28-летним форвардом рассчитан до 30 июня 2024 года. Трансфер обошелся каталонцам в 18 миллионов евро. В договоре футболиста прописан пункт об отступных в размере 300 миллионов.

В нынешнем сезоне Брейтуэйт принял участие в 24 матчах чемпионата Испании, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу. Также он отыграл три матча Кубка Испании, в которых отличился дважды. Нападающий присоединился к составу «Леганеса» в 2017-м году, до этого он защищал цвета «Мидлсбро».

Напомним, ранее «Барселона» потеряла нападающих Луиса Суареса и Усмана Дембеле, они выбыли на длительный срок из-за повреждений.