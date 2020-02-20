Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко дал совет Евгении Медведевой завершить спортивную карьеру. По мнению Плющенко, фигуристке пора переходить в шоу.

Плющенко отметил, что Медведева уже столько лет представляла Россию, что ей уже надо закончить со спортом и не кататься. Переходить в шоу и получать там удовольствие.

Плющенко считает, что конкурировать с нынешними лидерами российской сборной с их четверными прыжками невозможно.

«Если она хочет быть пятой, седьмой — это ее выбор. Туктамышевой объективно будет очень сложно, но у Лизы есть аксель и уже четверной тулуп. Еще сезончик можно посмотреть, как будет получаться перед Олимпиадой. Но надо объективно оценивать свои силы и силы соперниц. А соперницы растут и растут», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспреес».

Олимпийский чемпион Турина заметил, что можно, конечно, надеяться на травму у соперника, что кто-то вылетит. В фигурном катании — активная текучка.