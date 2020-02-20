Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин неделю тренировался вместе с «Зенитом-2» на сборе в Турции. Экс-легенда петербургского клуба изнутри увели работу команды Владислава Радимова.

По словам Аршавина, эта идея появилась в конце прошлого года, поскольку Аршавин сейчас активно вовлечен в молодежный футбол и Академию — нужно понимать и знать игроков. Аршавин захотел узнать игроков поближе, поэтому он прибыл в расположении команды и изнутри оценивать футболистов.

«Я хочу сказать, что всем молодым игрокам нужно очень много работать. Не хочу выделять кого-то персонально, понятно, что у кого-то перспектив чуть больше, у кого-то чуть меньше. В целом мне нравится, как Влад Радимов работает с командой, мне кажется, он отлично подходит парням этого возраста. Он сам играл на высоком уровне, говорит с ними на одном языке, при этом у него очень интересные и разнообразные тренировки».

Аршавин позитивно оценил этот опыт, по ходу которого он активно подсказывал и руководил игроками. Аршавин считает, что в этом возрасте игрокам важно проявлять не только технические умения, но и характер, бойцовский качества.