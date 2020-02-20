Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков уверен, что Александр Большунов завоюет «Большой хрустальный глобус» по итогам текущего сезона. На данный момент россиянин опережает норвежца Йоханнеса Клэбо на 482 очков.

Легков подчеркнул, что отыграть такой отрыв теоретически возможно, однако на практике у Клэбо вряд ли получится совершить камбэк.

«Пусть Клэбо даже выиграет два североамериканских спринтерских этапа, Большунов лидерство не отдаст», — заявил Легков, слова которого приводит «Команда России».

Экс-спортсмен напомнил, что последний раз «Большой хрустальный глобус» для России завоевывал Александр Завьялов в 1983 году.

На данный момент Большунов и Клэбо принимают участие в лыжной многодневке «Ски Тур», сегодня они пробегут масс-старт на 34 километра.