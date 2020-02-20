Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выразил мнение, что заработок Евгении Медведевой и Алины Загитовой не соответствует уровню их популярности.

«Даже Загитова и Медведева зарабатывают для себя очень мало. Понимаю, что эти суммы для многих большие, но они с учетом своих результатов и популярности имиджа должны получать совершенно другие деньги», — заявил Плющенко, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что большую часть своих средств фигуристки зарабатывают в шоу, поэтому необходимо задать вопросы пиарщикам. Плющенко призвал фигуристов нанимать менеджеров и уделять этому аспекту больше внимания.

Напомним, Медведева тренируется в Канаде под руководством Брайана Орсера, она завершила нынешний сезон после чемпионата России. Загитова на данный момент не соревнуется, она взяла паузу в карьере после финала Гран-при.