Норвежская лыжница Тереза Йохауг одержала победу в масс-старте на 34 километра свободным стилем в рамках многодневки «Ски Тур». Гонка состоялась в Мерокере, Йохауг преодолела дистанцию за 1:26:32,8.

Второе место заняла ее соотечественница Инвильд Флюгстад Остберг, отставшая на 4 секунды. Замкнула тройку лидеров еще одна норвежка Хейди Венг, она проиграла 1 минуту 21,6 секунды.

Напомним, Йохауг возглавляет общий зачет многодневки. Российская лыжница Наталья Непряева не принимает участие в соревнованиях, она снялась по причине болезни и вернулась домой.

Сегодня, 20 февраля, аналогичную гонку пробегут мужчины. Они стартуют в Мерокере, сделаю 2,5-километровый круг, затем отправятся к озеру Фьорген. Добежав до пункта питания, лыжники отправятся обратно к стадиону.