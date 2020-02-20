Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер перенес операцию на колене и пропустит ряд турниров, в числе которых Открытый чемпионат Франции.

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» не сможет выступить в Дубае, Индиан-Уэллсе, Боготе и Майами. Он пообещал вернуться в строй к началу травяного сезона.

«Правое колено уже некоторое время беспокоило меня. С нетерпением жду возможности играть вновь. Увидимся на траве», — сказал Федерер, слова которого приводит пресс-служба ATP.

Ранее агент теннисиста сообщил, что Федерер не примет участие в «Мастерсах» в Мадриде и Риме. 38-летний швейцарец должен был сыграть лишь один грунтовый турнир — «Ролан Гаррос», однако из-за операции пропустит и его.