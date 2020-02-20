Трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров посоветовал российскому биатлонисту Александру Логинову обратиться в комиссию по этике IBU в связи с критикой со стороны иностранных соперников.

«Теоретически она может пресекать такие вещи. Но только в том случае, если в нее обратится или спортсмен, или федерация. Непонятно, какой будет после этого результат, но он будет», — заявил Майгуров, слова которого приводит RT.

Напомним, на чемпионате мира в Антхольце Логинов завоевал две медали: золото в спринте и бронзу в гонке преследования. После этого соперники начали негативно высказываться в адрес россиянина. В частности, норвежец Тарьей Бё выразил желание убрать результат Логинова из итогового протокола, а швед Себастьян Самуэльссон назвал победу россиянина позором для спорта.