Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев дал комментарий по поводу возможного обращения в комиссию по этике IBU в связи с критикой в адрес Александра Логинова.

«Спортсмены высказываются самостоятельно, федерации этого не делают. Можно обратиться по поводу конкретного биатлониста, но мы уже это делали и так, и официально», – заявил Драчев, слова которого приводит RT.

Напомним, Логинов одержал победу в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце. После этого норвежец Тарьей Бё заявил, что хотел бы убрать результат россиянина из итогового протокола. Швед Себастьян Самуэльссон назвал победу Логинова позором для спорта.

На старте индивидуальной гонки трибуны освистали Логинова. По мнению норвежца Йоханнеса Дале, таким образом россиянин расплачивается за допинговое прошлое.