«Краснодар» проиграл испанской «Малаге» в товарищеском матче. Встреча состоялась в Испании на арене «Сьюдад де Малага» и завершилась со счетом 0:1 в пользу хозяев поля.

Автором единственного забитого гола стал полузащитник испанской команды Мохамед Бенхемасса, отличившийся на 16-й минуте. В середине первого игрового отрезка «Краснодар» имел шанс сравнять счет, но полузащитник Мануэл Фернандеш не реализовал одиннадцатиметровый.

Напомним, после 19 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» располагается на второй строчки турнирной таблицы, уступая лидирующему «Зениту» 10 очков. «Быки» одержали девять побед, потерпели два поражения и восемь раз сыграли вничью.

1 марта «Краснодар» возобновит выступление в чемпионате России, на своем поле он примет «Уфу» в рамках 20-го тура.