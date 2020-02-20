Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков раскрыл секрет успеха Александра Логинова, который на данный момент возглавляет общий зачет Кубка мира.

«Секрета никакого тут нет. Одаренный спортсмен самозабвенно тренируется и до последнего отдает себя в каждой гонке. Талантливые лыжники, как показывает практика, рождаются не только в Норвегии», — заявил Легков, слова которого приводит «Команда России».

Он рассказал, что в его время лыжники делились на спринтеров и дистанционщиков, но Большунов является универсальным гонщиком.

Напомним, Большунов опережает ближайшего преследователя Йоханнеса Клэбо на 482 очка. Сегодня оба спортсмена примут участие в масс-старте на 34 километра в рамках многоднвки «Ски Тур».