В рамках лыжной многодневки «Ски Тур» стартовала мужская гонка с общего старта на 34 километра свободным стилем. Спортсмены отправились на дистанцию в 15:30 по московскому времени.

Сборную России представляют восемь участников: Александр Большунов, Денис Спицов, Андрей Мельниченко, Иван Якимушкин, Андрей Ларьков, Евгений Белов, Артем Мальцев и Глеб Ретивых.

Лидером общего зачета многодневки идет норвежец Пол Голберг, его преимущество перед Александром Большуновым составляет 23 секунды.

Напомним, сегодняшняя гонка проходит в Мерокере, однако изначально она должна была состояться в другом формате. Спортсмены должны были стартовать в Швеции и финишировать в Норвегии, но из-за погодных условий гонку пришлось перенести.